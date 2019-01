Turismo: Bologna, +7% di arrivi e notti

(ANSA) - BOLOGNA, 2 GEN - Il Capodanno appena trascorso ha chiuso un anno in netta crescita per il turismo bolognese che ha registrato un doppio +7% sia sul versante degli arrivi che su quello delle partenze. Dati che confermato il trend positivo degli ultimi anni, con la novità del boom del turismo da fuori Europa: l'Australia cresce del 28%, il Giappone del 10% e la Russia del 6,4%. I dati di previsione del 2018, diffusi dal Comune parlano, nella sola città di Bologna, di più 1,5 milioni di arrivi e oltre 3,2 milioni di pernottamenti. Percentuali di crescita che valgono rispettivamente il +7,8% e il +7,1%. Tendenza simile anche nel territorio metropolitano: 2,3 milioni di arrivi (+7,1%) e 4,8 milioni di pernottamenti (+6,6%).

Non ha fatto eccezione il Capodanno: secondo le prime rilevazioni, basate su un campione di strutture di Bologna e Città metropolitana, c'è stata una buona occupazione per il 25 e 26 dicembre (intorno al 50%) e un risultato molto positivo per il Capodanno, con molti sold-out o quasi.