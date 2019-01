Premio Touring Club a Castelli Ducato

(ANSA) - BOLOGNA, 2 GEN - Il 'Club di Prodotto Castelli del Ducato di Parma e Piacenza' si è aggiudicato, per l'Emilia-Romagna, il premio 'Touring Club Italiano-Cultura&Turismo 2018', assegnato dalla stessa associazione. Il riconoscimento, deciso dal corpo consolare emiliano-romagnolo del Tci con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, va a premiare un circuito di 31 manieri, 15 alloggi tra antiche mura e una ricca rete di monumenti e luoghi d'arte.

"L'assegnazione del riconoscimento - osserva in una nota Pier Luigi Bazzocchi, console regionale del Touring Club Italiano - ha come motivazione la volontà espressa da Castelli del Ducato di unire in un'unica realtà di gestione l'offerta turistica di un territorio vasto all'interno dell'Emilia e comprendente ben 5 Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano".

Il premio verrà consegnato nel 2019 nella sede del Museo della Bilancia di Campogalliano in provincia di Modena.