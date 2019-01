Musei: 'dai TU un valore alla cultura'

(ANSA) - BOLOGNA, 2 GEN - L'Istituzione Bologna Musei apre il nuovo anno con un'iniziativa di sensibilizzazione a sostegno del patrimonio artistico cittadino nelle sedi museali del Comune.

Dal 6 gennaio, prima domenica del mese ad ingresso gratuito nelle collezioni permanenti dei musei civici, entrando al MAMbo-Museo d'Arte Moderna e al Museo Civico Archeologico i visitatori troveranno un'urna con l'esortazione 'dai TU un valore alla cultura', nella quale potranno lasciare un contributo libero a sostegno delle collezioni, ricevendo in cambio una spilletta con un'immagine legata al museo che stanno per visitare.

Per il MAMbo si tratta di una rielaborazione grafica del logo, per l'Archeologico è stato scelto un particolare del sarcofago antropoide a nome di Tasciakheper, appartenente alla Sezione Egizia.