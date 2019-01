A Riccione l'Mc Hip Hop Contest

(ANSA) - RICCIONE (RIMINI), 2 GEN - In arrivo a Riccione il popolo della urban dance: 134 crew di ballerini (record della manifestazione) e 34 coreografi internazionali partecipano dal 3 al 6 gennaio al Palacongressi alla 24/a edizione dell'Mc Hip Hop Contest, evento dedicato alla danza e alla cultura hip hop con una non-stop di stage, workshop, battle, contest, one-nights e spettacoli.

Quest'anno l'iniziativa è dedicata all'Africa e racconterà la storia dei Masaka Kids, giovani ballerini ugandesi che attraverso danza e musica sanno reagire alle tragedie del loro paese e diffondere nel mondo un messaggio di speranza. Giovedì appuntamento con la 'Ball Vogue Night': come nei club newyorkesi, ci si sfida con gli stili più 'cool' dell'hip hop.

Venerdì scendono in pista gli street dancers freestyle e si eleggono i migliori ballerini di ogni specialità, sabato è in programma l'elezione di 'The crew of the year', domenica finali del crew contest e assegnazione dei Cruisin' Award, con montepremi complessivi di circa 15mila euro.