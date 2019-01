Scontro auto-mezzo Vigili Fuoco a Modena

(ANSA) - BOLOGNA, 1 GEN - Una 18enne in prognosi riservata in Terapia Intensiva e un 22enne ricoverato con diversi traumi.

Questo il bilancio di un incidente avvenuto in mattinata - intorno alle 10.20 - all'incrocio tra Viale Italia e Via Emilia Ovest a Modena e che ha visto coinvolte un'auto e un mezzo dei Vigili del Fuoco e 8 persone: tre a bordo dell'automobile, condotte all'ospedale di Baggiovara, e cinque a bordo del camion dei Pompieri, portate in Pronto Soccorso.

A quanto appreso il mezzo dei Vigili del Fuoco, impegnato in un intervento, si è scontrato mentre procedeva sulla Via Emilia Ovest con un'auto che attraversava l'incrocio con Viale Italia.

"I feriti - si legge nel bollettino medico diffuso dall'Ospedale di Baggiovara dove sono stati condotti - sono gli occupanti dell'auto. La ragazza è ricoverata in prognosi riservata in Terapia Intensiva con un trauma cranico e diversi traumi. Il guidatore - conclude il bollettino - ha diversi traumi e verrà ricoverato ma non è in immediato pericolo di vita".