Oltre 100 al bagno di Capodanno Riccione

(ANSA) - RICCIONE, 1 GEN - Tradizionale bagno in mare di Capodanno a Riccione, nel Riminese. Oltre cento persone - di ogni età e provenienti da tutte le parti d'Italia - si sono tuffate nell'acqua dell'Adriatico seguite con lo sguardo da una folla di spettatori assiepati sulla spiaggia davanti al centralissimo Piazzale Roma. Tra i 'tuffatori' più di 50 'harleysti' di Riccione Chapter, arrivati in sella ai loro bolidi. A dare il via alla corsa verso il mare il sindaco della città romagnola, Renata Tosi. Anche il celebre volto televisivo, Rudy Zerbi, in questi giorni a Riccione per il Capodanno di Deejay On Ice, non si è perso l'evento. L'organizzazione è stata curata dalla Cooperativa Bagnini in collaborazione con il Comune, la Protezione Civile, la Croce Rossa e la Capitaneria di Porto.

Le offerte raccolte durante l'evento sono destinate all'acquisto di strumentazione per i reparti di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza dell'Ospedale 'Ceccarini' di Riccione.