Capodanno: 30.000 a Rimini, 15.000 Riccione

Sono state oltre trentamila le persone che, stando ad una prima stima, hanno preso parte al Capodanno in piazza a Rimini. Quindicimila nella vicina Riccione, presa d'assalto da cittadini e turisti. "Questa edizione ha consacrato ufficialmente Rimini come la città più gettonata anche per le vacanze di fine anno degli italiani - ha commentato il sindaco riminese, Andrea Gnassi -. La cartolina di ieri sera è quella di un Paese che ha voglia di far festa insieme e che si ribella alla paura". Tutte piene - secondo l'Amministrazione - le tre piazze in cui è andata in scena la festa. Da Piazzale Fellini, davanti al Grand Hotel, 'scaldato' a dovere da Nek alle centralissime Piazza Cavour con la musica di 'Rds Star' e Piazza Malatesta con 'Rissa e Cosmo' alla consolle.

Oltre 600 gli hotel e ristoranti 'sold out'.

"Molto bene il Capodanno - ha osservato il prefetto di Rimini, Alessandra Camporota - garantito da una preparazione seria che ha consentito uno svolgimento sereno per tutti. E i dati lo dimostrano".