Incidenti, 2 feriti gravi nel Forlivese

(ANSA) - FORLì, 31 DIC - Due incidenti stradali sono accaduti a Forlì e provincia, con altrettanti feriti gravi trasportati dal 118 con codice di massima gravità all'ospedale di Cesena.

Uno è avvenuto in via Decio Raggi, non lontano dall'aeroporto di Forlì, all'incrocio con via Brandi: una bici è stata travolta da un mezzo e chi la guidava è finito all'ospedale. Invece a Fratta Terme, frazione di Bertinoro, un'auto è finita contro il muretto di una casa, incendiandosi.