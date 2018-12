Maharashtra, bene Quinzi e Bolelli

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Esordio positivo per Gianluigi Quinzi e Simone Bolelli nelle qualificazioni del "Tata Open Maharashtra", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 527mila dollari che si disputa sul cemento di Pune, in India (fino al 2017 si è disputato a Chennai). Il 22enne Quinzi di Porto San Giorgio, numero 146 Atp ha sconfitto con un doppio 6-1 in 55 minuti di gioco la wild card indiana Sasi Kumar Mukund, numero 336 del ranking mondiale: nel turno che vale l'ingresso in tabellone principale l'azzurro sfiderà il Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime, numero 109 della classifica Atp.

Il 33enne Bolelli, numero 145 del mondo ha superato per 6-3 7-6 (5), in un'ora e 35 minuti, il canadese Brayden Schnur, numero 175 del ranking mondiale, e domani si giocherà un posto nel main draw con l'austriaco Sebastian Ofner, numero 184 Atp: il bolognese è in vantaggio per 2 a 1 nei precedenti.