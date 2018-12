Il Bologna conferma Inzaghi, tifosi contro Di Vaio

Filippo Inzaghi resta in sella al Bologna. Al San Paolo i rossoblù escono sconfitti ma producono la miglior prestazione stagionale e tanto basta al tecnico per ottenere nuovamente la fiducia della società, al lavoro per assicurare 4-5 rinforzi di peso sul mercato. Ne ha bisogno la squadra e li chiede a gran voce la tifoseria, che con un duro comunicato si scaglia contro la dirigenza e in particolar modo con Di Vaio: "La strada di questo personaggio deve separarsi da quella del nostro glorioso club, della nostra città, della nostra curva". Il comunicato è firmato dalla maggior parte dei gruppi della Curva e invita Joey Saputo a licenziare l'ad Fenucci e il ds Bigon e arriva in coda alla giornata degli scontri tra ultras rossoblù e granata in autogrill a Firenze. "Siamo pronti a lasciare vuoto il nostro settore in vista del match di Coppa Italia con la Juventus. Il tempo delle chiacchiere e dei comunicati finisce oggi; da ora agiremo per il bene del Bologna.

Vi consigliamo di fare lo stesso.