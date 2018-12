Semplici, Suso era in fuorigioco su 1-1

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Leonardo Semplici protesta per la rete del momentaneo pareggio del Milan e afferma che Suso era in fuorigioco. ''Il gol del pareggio del Milan - afferma Semplici in conferenza stampa - è nato da due errori nostri nella stessa azione ma mi dicono che il lancio su Suso era in fuorigioco''.

Per Semplici ''c'è rammarico'' per la sconfitta, evidenziando ''il miracolo'' commesso da Donnarumma su Fares nel finale e le 3 occasioni mancate, ''un po' per sfortuna''. ''Sarebbe stato - chiude il tecnico della Spal - un punto meritato contro una squadra con obiettivi, budget e storia diversi da quelli della Spal''.