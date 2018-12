Rugby: Pro 14, Benetton-Zebre 28-10

(ANSA) - TREVISO, 29 DIC - Il Benetton Treviso ha battuto le Zebre Rugby per 28-10 in una partita del Guinness Pro14 (ex Celtic League) giocata allo stadio di Monigo e alla quale hanno assistito 5.000 spettatori. Questi i marcatori: nel pt 7' cp Allan (3-0); 10' cp Allan (6-0); 14' cp Canna (6-3); 27' m Bigi (11-3); nel st 6' m Ruzza tr Allan (18-3); 32' cp Allan (21-3); 40' m Lamaro tr McKinley (28-3); 40' m Canna tr Canna (28-10).

Treviso tiene così vive le aspettative di playoff in vista della gara di sabato contro Glasgow al giro di boa del torneo celtico, mentre le Zebre non colgono punti a Monigo e inseguono al settimo posto del Girone A i sudafricani Cheetahs, prossimi avversari dei bianconeri domenica 6 Gennaio al Lanfranchi e il 26 al Toyota Stadium di Bloemfontain.