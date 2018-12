Nba: a Gallinari il derby di Los Angeles

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Nell'intensa notte dell'Nba, i Los Angeles Clippers vincono 118-107 grazie alla bella prova di Lou Williams, capace di regalare ai 'suoi' 36 punti, ma anche al prezioso contributo - anche in fase realizzativa - di Danilo Gallinari (per lui 19 punti). I Los Angeles Lakers perdono il derby della capitale californiana e lo fanno senza LeBron James, McGee e Rondo. Va peggio a Marco Belinelli che, con i 'suoi' Spurs, viene sconfitto dai Denver Nuggets per per 102-99. I padroni di casa possono contare su un Murray da 31 punti, di fronte al quale i 9 punti dell'italiano sembrano davvero poca cosa. Fra gli Spurs si salva Aldridge, capace di firmare 24 punti. Altri risultati: New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks 114-112, Phoenix Suns-Oklahoma Thunder 102-118, Indiana Pacers-Detroit Pistons 125-88, Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks 120-123 (dts), Miami Heat-Cleveland Cavaliers 118-94, Charlotte Hornets-Brooklyn Nets 100-87, Washington Wizards-Chicago Bulls 92-101, Orlando Magic-Toronto Raptors 116-87.