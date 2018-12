Minaccia genitori, bloccato con spray al peperoncino

Per impedirgli di fare del male ai genitori che stava minacciando con un coltello da cucina e bloccarlo, i carabinieri hanno utilizzato lo spray al peperoncino in dotazione. E' successo verso le 22 di ieri a Tresigallo, nel Ferrarese, dove un pregiudicato di 30 anni è stato arrestato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Pochi minuti prima erano stati i familiari a chiamare il 112 chiedendo aiuto. Immobilizzato l'uomo, il 118 lo ha trasportato in ospedale per una crisi di agitazione psicomotoria e lì è rimasto piantonato in attesa del processo in direttissima.