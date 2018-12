Higuain si sblocca, gol e lacrime

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Gol, gioia e lacrime. Gonzalo Higuain va in rete contro la Spal, portando il Milan avanti 2-1 al 19' st della partita di San Siro, e abbatte un tabù che durava da 866 minuti, quasi dieci partite. Incontenibile la gioia dell'attaccante rossonero, che corre verso la panchina, travolto dai compagni e dai tecnici in un abbraccio di vera felicità generale, e si lascia sfuggire anche qualche lacrima. Un gol liberatorio anche per il pubblico, che intona il suo nome dagli spalti.