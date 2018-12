Restauro Codice Biblioteca Malatestiana

Al via il restauro del Codice della Biblioteca Malatestiana di Cesena, che tornerà al suo antico splendore entro i primi mesi del 2019 grazie al progetto di Coop Alleanza 3.0 'Opera tua'. L'iniziativa unisce la valorizzazione delle specialità locali con il recupero di opere d'arte da salvare in collaborazione con Fondaco Italia, società attiva nella valorizzazione dei beni culturali, e nel 2018 si è articolata con 150mila euro di fondi. Il restauro avviene con la collaborazione tra la direzione della Biblioteca, il Comune di Cesena e la Soprintendenza.

Il Codice Malatestiano, scritto da un unico copista in minuscola greca e databile alla seconda metà del XIV secolo, contiene le orazioni dell'oratore greco Aristide, vissuto nel secondo secolo dopo Cristo.