D'Aversa: "Razzismo problema culturale"

(ANSA) - PARMA, 28 DIC - "In Italia c'è un problema di cultura, abbiamo molto da imparare rispetto all'Inghilterra. Il calcio deve essere un evento sportivo e purtroppo esistono gli stupidi. Credo vadano fatte delle leggi anti-razzismo anche se si deve parlare di problema culturale e servirebbe operare sul campo educativo sin dalle scuole materne". E' il commento di Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, sugli ululati ai danni di Koulibaly durante Inter-Napoli. "Comunque, per me è difficile giudicare quanto esattamente è successo - ha concluso l'allenatore degli emiliani -. Ho visto la partita ma, nella diretta, non si era capito sia effettivamente successo, mentre dal campo le sensazioni sono state differenti".