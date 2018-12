Bonaccini: il Paese non si fermi

"Chiudiamo un anno che ci permette di essere in testa a tutte le classifiche, siamo la locomotiva del paese e vogliamo continuare a esserlo, ci auguriamo però che il paese non si fermi, perché se si ferma anche la nostra regione avrà un contraccolpo". E' il messaggio lanciato al governo dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, nell'incontro di fine anno con i giornalisti.

"Alle parole - ha detto Bonaccini - facciamo seguire i fatti: abbiamo approvato un bilancio di cui vado molto orgoglioso, siamo riusciti a tenere la disoccupazione sotto la soglia del 6% e anche nel 2019 cercheremo di ridurla ulteriormente".

Nel 2019, in autunno, ci saranno anche le elezioni regionali, nelle quali Bonaccini cercherà la conferma. "Io - ha detto - ribadisco che sono a disposizione, anche perché voglio sottolineare che in quattro anni e mezzo non abbiamo avuto mezza giornata di crisi. L'importante è che si aggreghi un campo di forze largo e vivo, aperto al fronte civico e alla società civile".