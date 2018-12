Turismo, 2018 da record in Emilia-Romagna

Cresce il turismo emiliano-romagnolo: nei primi 10 mesi dell'anno le presenze hanno toccato quota 56 milioni, il 4,4% in più, e la giunta si appresta a investire altri 45 milioni in progetti per la riviera e 25 per riqualificare strutture ricettive e ricreative dell'interno territorio. Non solo: il governatore Stefano Bonaccini ha anche annunciato che nei prossimi giorni tornerà a parlare della metropolitana leggera lungo la costa.

"I dati sono andati ben oltre le nostre previsioni", ha sottolineato Bonaccini, ricordando che "avevamo posto come obiettivo i 50 milioni di presenze e siamo quasi a 60". Un risultato "clamoroso", secondo il presidente: "Abbiamo azzeccato la legge di tre anni fa, che ha costretto alle province di unirsi per promuovere il territorio". In crescita sono anche gli arrivi (12,4 milioni, +6,4%), i turisti dall'estero (+6,3% di presenze, +8% di arrivi) e gli italiani (rispettivamente +3,8 e 5,8%).