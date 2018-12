Camion fuori strada in A13, nessun ferito

Non ha causato feriti un incidente che, in mattinata, ha coinvolto un camion cisterna sloveno carico di gasolio, che si è capovolto dopo essere finito fuori strada sulla carreggiata Sud dell'autostrada A13, nel territorio di Malalbergo (Bologna). L'incidente non ha coinvolto altri veicoli e i due occupanti del mezzo pesante, l'autista e un suo collega, entrambi sloveni, sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale di Altedo e diverse squadre dei Vigili del Fuoco, anche con il nucleo speciale Nbcr che si è occupato delle delicate operazioni di travaso del combustibile dalla cisterna ribaltata a un'altra. L'intervento è durato diverse ore, ma i disagi alla circolazione sono stati limitati e l'autostrada è rimasta regolarmente aperta, perché il mezzo era finito fuori dalla carreggiata in mezzo ai campi.