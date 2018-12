Natale per 1.300 ragazzi a San Patrignano

Natale di rinascita a San Patrignano. È quello che hanno vissuto i 1300 ragazzi della comunità, in particolare i 349 che hanno vissuto il loro primo Natale nella realtà riminese. Una festa ancor più forte per i 39 ragazzi entrati nel mese di dicembre, di cui nove solo nella giornata della vigilia quando la comunità ha aperto come da tradizione le porte a chi si è presentato. Per il brindisi natalizio c'erano circa duemila persone su quasi mezzo chilometri di tavoli.

Il 2018, ricorda Piero Prenna al suo primo Natale da presidente, "anno del 40/o della comunità, è stato un anno particolarmente impegnativo". "Se sono stati 349 i nuovi ingressi, è altrettanto vero che sono ben 157 coloro che hanno terminato il percorso di recupero e si sono reinseriti, l'85% dei quali è riuscita a trovare lavoro. Rispetto alla prevenzione sono stati circa 46mila gli studenti di tutta Italia che abbiamo raggiunto e la speranza è che i nostri incontri possano averli aiutati a riflettere sulle loro scelte di tutti i giorni".