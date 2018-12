Serie B: otto squalificati per un turno

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Sono otto i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di serie B, Emilio Battaglia, in relazione agli incontri della 17/a giornata di campionato. Pagano l'espulsione subita con un turno di stop Gerbo del Foggia e Sabbione del Carpi, mentre l'ammonizione inflitta loro ha fatto scattare la squalifica per Diamanti (Livorno), Romagnoli e Tonali (Brescia), Settembrini e Siega (Cittadella) e Trevisan (Padova).