Nba: Gallinari trascinatore dei Clippers

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Due italiani in campo nelle ultime sfide Nba: Marco Belinelli, che assiste alla sconfitta dei Sant'Antonio Spurs per 108-101 sul campo degli Houston Rockets, riuscendo a garantire ai 'suoi' solo 3 punti in 21'; e Danilo Gallinari, che segna 21 punti (miglior realizzatore assieme al compagno Harris) e contribuisce al successo dei Los Angeles Clippers su Denver (132-111). Il protagonista dell'Nba, tuttavia, è Kevin Durant. L'ala nata nel Maryland lancia i Warrios verso il successo per 120-116 sui Dallas Mavericks: sono suoi 29 punti, ma soprattutto la 'tripla' decisiva, dopo che i texani si erano portati a -1 nel finale; ottimo Matthews con 25 punti fra gli ospiti. Vittoria di misura in trasferta per i Thunder di Oklahoma City (107-106) contro i Jazz: fra gli ospiti strepitoso George con 43 punti. Ok anche Philadelphia in casa contro i Toronto Raptors (126-101): sfoggia un Embiid da 27 punti. Successo dei Miami Heat sui Bucks per 94-87. Sfida a suon di punti (149-146) fra i Washington Wizard e i Phoeniz Suns.