Mazzarri "Toro penalizzato da arbitri"

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 22 DIC - La protesta di Mazzarri, nel pari Sassuolo-Torino con gol annullato nel finale, si concentra però su un episodio registrato nel primo tempo. "Sono sicuro che ci fosse un rigore su Zaza - ha detto l'allenatore del Torino - l'arbitro avrebbe dovuto consultare il Var e invece non lo ha fatto. Il mio non è un lamento, ma sono qui a spiegare fatti incontestabili. E' un dato di fatto - ha sostenuto - che il Torino sia penalizzato dagli arbitri". Sulla partita ha aggiunto: "Meritavamo di vincere nonostante errori e qualche disattenzione da parte nostra. Bene Zaza e Belotti, si sono spesso cercati ma finendo spesso in fuori gioco".

Accetta il pareggio De Zerbi anche se il suo Sassuolo non vince in casa dalla fine di settembre: "Sono convinto che a febbraio o marzo, quando la squadra avrà fatto una ulteriore crescita, gare come queste le vinceremo. Dobbiamo migliorare nella concentrazione, ma dobbiamo essere soddisfatti".