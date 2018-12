Rugby: Zebre-Benetton, ecco derby Italia

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Due derby, dieci punti in palio, oltre 40 azzurri determinati a contendersi sul campo non solo il doppio derby d'Italia del Guinness Pro14 ma anche a mettersi in mostra agli occhi del ct Conor O'Shea e del suo staff in vista del Sei Nazioni 2019. Il doppio derby d'Italia che il 23 e 29 dicembre metterà di fronte Zebre e Benetton, le due franchigie italiane impegnate nell'ex Celtic League, si conferma l'appuntamento principe del rugby nazionale nella finestra invernale del Pro14. Primo appuntamento domenica 23 allo stadio Lanfranchi di Parma, ritorno sabato 29 nel rinnovato stadio Monigo di Treviso, con il calcio d'inizio in programma in entrambe le occasioni alle ore 15 e la diretta su Dazn. Per le Zebre, vincitrici dell'ultima sfida ufficiale dello scorso 27 aprile, sarà un match casalinga utile per cercare di risalire la classifica del Girone A mentre Treviso cercherà di sfruttare i due derby celtici nel tentativo di riagganciare la zona play-off del girone B.