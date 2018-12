'Live from Panama' a Bologna per la Gmg

La prossima Giornata Mondiale della Gioventù si svolgerà a Panama: la Pastorale Giovanile di Bologna, con altre diocesi della regione, propone un ritrovo nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 gennaio, per vivere insieme l'evento "da casa". Appuntamento all'Unipol Arena di Casalecchio dal tardo pomeriggio del sabato al pranzo della domenica, per passare insieme una serata di festa tra musica, momenti di riflessione e testimonianze, la veglia con Papa Francesco in diretta streaming con Panama, e domenica mattina la Messa presieduta da monsignor Luigi Bettazzi, uno degli ultimi vescovi viventi di quelli presenti al Concilio. Iscrizioni entro martedì 15 gennaio.

"Il tema della GMG è quello della speranza e del futuro - ricorda don Giovanni Mazzanti, direttore dell'Ufficio di Pastorale Giovanile - ed il nostro evento prenderà il via con workshop sul tema della speranza: i giovani potranno girare per alcuni stand in cui saranno animate attività sul tema del sogno e del futuro".