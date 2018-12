Dall'Etiopia con i corridoi universitari

'Corridoi universitari' tra l'Etiopia e l'Italia per dare la possibilità a studenti rifugiati di proseguire il loro percorso accademico all'Università di Bologna. È questo l'obiettivo del progetto UNI-CO-RE University Corridors for Refugees (Ethiopia-Unibo 2019-21), promosso dall'Alma Mater e UNHCR Italia - Agenzia ONU per i Rifugiati, e realizzato grazie al supporto di enti e istituzioni italiane e internazionali.

Il progetto è rivolto a studenti che, fuggiti dal loro paese d'origine, si trovano ora in Etiopia e godono dello status di rifugiato. Nella fase pilota, attivata per i prossimi due anni accademici (2019-2020 e 2020-2021), saranno selezionati cinque studenti che hanno conseguito una laurea in Etiopia e intendono proseguire gli studi in Italia. Grazie ai corridoi universitari di UNI-CO-RE, gli studenti potranno ottenere borse di studio per frequentare un corso di laurea magistrale dell'Università di Bologna.