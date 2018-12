Muore cadendo per sfuggire a carabinieri

Un uomo di 47 anni di origini dominicane è stato trovato morto all'alba di oggi sotto il palazzo in cui abitava, al civico 34 di via Papa Giovanni XIII, nella prima periferia di Reggio Emilia. Stando alle prime ricostruzioni l'uomo sarebbe caduto dal quarto piano del palazzo, nel tentativo di sfuggire a un controllo da parte dei carabinieri.

Il dominicano, poco dopo le 4 di notte, avrebbe tentato di scappare calandosi dalla finestra del suo appartamento all'arrivo dei militari, poi il volo e la morte sul colpo. Gli inquirenti ora indagano per chiarire la dinamica della tragedia.

Secondo gli accertamenti si tratterebbe di un pregiudicato con diversi precedenti per spaccio di droga.