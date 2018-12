Schumacher:Di Maio "spero buona notizia"

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Sono solo indiscrezioni, ma spero davvero tanto che sia tutto confermato. Sono anni che aspetto che arrivi una buona notizia per Schumi. Spero per lui e per la sua famiglia che questo miglioramento sia vero e spero, come ogni ferrarista e qualsiasi sportivo, che finalmente Michael stia meglio. Ti vogliamo bene, sei un grande!".

Così il vicepremier Luigi Di Maio, commenta - via Instagram - le ultime voci sulla salute dell'ex pilota di F1 e sette volte iridati, Michael Schumacher, che secondo il britannico 'Daily Mail' "non sarebbe più attaccato ai macchinari, né costretto a letto".