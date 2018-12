Neve in E-R, ok al traffico autostradale

La nevicata iniziata nel tardo pomeriggio di ieri anche sulle pianure dell'Emilia-Romagna prosegue, in modo debole, in particolare nella parte centro-occidentale della regione. Dalla serata sono in azione i mezzi spalaneve e spargisale anche a Bologna città, dove i tetti sono stati imbiancati da meno di 10 centimetri di neve.

Non si segnalano particolari disagi nei trasporti e il traffico sulle autostrade della regione è regolare, a parte qualche rallentamento sul tratto appenninico dell'A1, tra Bologna e Firenze, dovuto anche al traffico intenso.



"La viabilità principale non ha problemi, mentre si registra qualche difficoltà in montagna, ma anche quelle si stanno risolvendo mano a mano che la neve viene sgomberata", conferma Maurizio Mainetti, direttore dell'agenzia regionale di protezione civile. Al momento non risultano segnalazioni di distacchi di corrente elettrica. La maggiore quantità di neve è caduta in Appennino, in particolare nell'Alto Riminese, dove cautelativamente, in alcuni comuni, sono rimaste chiuse le scuole.