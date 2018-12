Auto contromano su statale, le vittime

Si conoscono i nomi delle sei vittime del tragico schianto frontale avvenuto ieri sera fra due auto dopo le 22 e 30 sulla statale 38 dello Stelvio in territorio comunale di Cercino, in Valtellina.

A bordo della Fiat Panda sono morti la conducente Jessica Capelli, 26 anni, di Tirano (Sondrio), con i passeggeri Giada Zerboni, 33 anni, Nicola Porte, 20 anni, Cristian Magaroli, 36 anni, anch'essi di Tirano, e Simone Silvagni, 42 anni, di Bologna.

A bordo dell'altra vettura, una Fiat 500 X ha perso la vita Andrea Gilardoni, 52 anni, di Como. Sul luogo del tragico incidente stradale, oltre agli agenti della Polstrada, sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno (Sondrio) e del Comando provinciale di Sondrio che hanno lavorato sino a notte fonda. Per ora, le condizioni delle vetture hanno impedito di stabilire con certezza quale si sia immessa contromano nello svincolo.