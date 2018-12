Autista di bus aggredito a Parma, 17enne denunciato

Lo avrebbero raggiunto al capolinea e poi lo avrebbero aggredito, anche con un casco: vittima un conducente della Tep, l'azienda di trasporto pubblico di Parma, in servizio su un mezzo di una linea urbana. Autori dell'aggressione due ragazzi giovanissimi: uno, identificato e denunciato, ha solo 17 anni.

L'episodio è avvenuto alcuni giorni fa ma è emerso solo oggi dopo l'identificazione di uno degli aggressori. L'autista ha raccontato alla polizia di essere stato inseguito dai due, uno in bici, l'altro in motorino, e poi, una volta arrivato al capolinea, i due lo avrebbero assalito colpendolo anche con un casco. All'origine dell'aggressione un banale diverbio stradale: una manovra dell'autobus avrebbe intralciato il percorso dei due ragazzi che prima avrebbero inveito contro l'autista e poi lo avrebbero raggiunto alla fermata. Il 17enne è stato denunciato per lesioni aggravate in concorso. Proseguono invece le ricerche per risalire all'identità dell'altro ragazzo coinvolto.