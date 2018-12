Nuoto, Mondiali 25 m, 2 record italiani

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Quarto posto per l'Italia nella staffetta 4ž50 mista maschile ai Campionati Mondiali di nuoto in vasca corta, in corso a Hangzhou (Cina). Sabbioni, Scozzoli, Orsi e Condorelli hanno fatto segnare il nuovo record italiano (1'31''54), ma non sono riusciti a salire sul podio. L'oro è andato alla Russia (1'30''54) davanti agli Stati Uniti e al Brasile, che ha preceduto la staffetta azzurra di soli 5 centesimi.

Primato italiano migliorato anche da parte di Ilaria Cusinato, che con il tempo di 1'06''17 ha ottenuto il quinto posto nella finale dei 200 misti. Oro alla ungherese Hosszu, argento e bronzo alle statunitensi Margalis e Baker.