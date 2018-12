Maltratta madre invalida, denunciato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 15 DIC - Ha maltrattato per oltre una quindicina d'anni, l'anziana madre - invalida al 100% per problemi psichiatrici e con gravi problemi di deambulazione - arrivando a precluderle l'accesso al bagno di casa tanto da costringerla a fare i bisogni nel pannolone o in un bidet adibito a wc che le aveva fatto installare nella camera da letto. Protagonista della vicenda, portata alla luce dai Carabinieri di San Polo d'Enza, nel Reggiano, un operaio 37enne denunciato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia continuati ed aggravati.

Le indagini condotte dagli uomini dell'Arma sono state avviate a seguito di una delega della Procura di Reggio Emilia che ha aperto un fascicolo sulla scorta di una relazione da parte dei Servizi Sociali in cui sono stati segnalati diversi episodi di maltrattamenti e di abbandono dell'anziana signora.

Il quadro ricostruito dai militari racconta di offese, minacce, violenza psicologica e alcuni episodi di percosse compiuti da 37enne nei confronti della madre in oltre 15 anni.