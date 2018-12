Colpisce netturbino e gli rapina furgone

(ANSA) - BOLOGNA, 15 DIC - Ha preso a pugni un netturbino per portargli via il furgoncino, sul quale è salito e si è allontanato. E' l'insolita rapina avvenuta verso le 3 della scorsa notte in Piazza Maggiore, nel centro di Bologna. Il responsabile, un 28enne di Avellino, è stato arrestato poco dopo dai Carabinieri.

A subire l'aggressione è stato un operaio marocchino di 52 anni, addetto di una ditta che ha in subappalto da Hera alcuni dei servizi di pulizia della città. L'operaio - dopo essere stato buttato a terra e colpito con alcuni pugni in faccia - ha chiesto aiuto a un collega che era poco lontano e che si è messo all'inseguimento del mezzo rubato lungo via Rizzoli.

La scena è stata notata da una pattuglia del nucleo radiomobile dei Carabinieri, che si sono a loro volta messi all'inseguimento. Il ladro a qual punto ha abbandonato il furgone e ha proseguito la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari. Il 28enne, che aveva già qualche precedente per droga, risponderà di rapina impropria.