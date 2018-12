Avvocato sospeso ma esercita, denunciato

(ANSA) - BOLOGNA, 15 DIC - Nonostante fosse stato sospeso per avere truffato alcuni suoi clienti, avrebbe continuato ad esercitare l'attività di avvocato, oltre ad evadere il fisco per circa 400.000 euro. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Bologna, che ha denunciato un avvocato iscritto all'ordine di Bologna dal 2002, per esercizio abusivo della professione. Nei suoi confronti sono inoltre state accertate violazioni amministrative di carattere fiscale e tributario. L'indagine è partita dall'approfondimento di alcune segnalazioni per operazioni sospette, a seguito delle quali è stata avviata una verifica fiscale a carico del professionista, che si occupava soprattutto di assistenza legale riguardante incidenti stradali.

La ricostruzione delle disponibilità reddituali non dichiarate al fisco è stata possibile anche grazie a una serie di accertamenti bancari, che hanno permesso di rintracciare tutte le movimentazioni in entrata frutto dell'attività professionale.