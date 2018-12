Anziani maltrattati nel Riminese trasferiti in altra struttura

Hanno una nuova sistemazione gli anziani ospiti della casa di cura "La Collina" di Mondaino (Rimini) dove i carabinieri del Nas di Bologna hanno arrestato la titolare Maria Luisa Bulli e un infermiere per maltrattamento e abbandono di incapaci.

Gli ospiti, 36 al momento del blitz dei militari dell'Arma, sono stati trasferiti in un'idonea struttura ricettiva per anziani a Rimini, dove potranno trascorrere le festività natalizie. Il trasferimento è stato curato dall'Ausl Romagna, con la presenza del Nas che hanno apposto i sigilli alla casa di cura "la Collina" affidata quindi all'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Rimini. Nuovi accertamenti hanno fatto emergere che in alcuni locali le condizioni microclimatiche non erano idonee. Gli anziani si lamentavano per il freddo e risultavano persino allestiti posti letto in più rispetto alla capacità ricettiva autorizzata di 40 unità.