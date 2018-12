Musica: Il castello incantato a Modena

(ANSA) - MODENA, 14 DIC - Il Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena prosegue il suo percorso dedicato all'opera contemporanea ospitando il 16 dicembre alle 17 in prima rappresentazione assoluta, "Il castello incantato", fiaba musicale in un atto coprodotta con il Teatro Verdi di Trieste, dove nei giorni è stata presentata nella sola forma concertistica, tratta da "Il Soldatino di Stagno" di Andersen (libretto di Fabio Ceresa).

Lo spettacolo è firmato dal regista e scenografo Francesco Esposito con Takayuki Yamasaki alla guida dell'Ensemble da Camera e del coro Scuola voci bianche del Comunale. "Il castello incantato" è ambientata la notte di Natale: sotto il grande albero i giocattoli si animano, l'amore fra un soldatino di stagno e una ballerina di carillon, ostacolato dalle cattiverie degli altri, viene riportato in vita dalla Fata del Natale che riconosce il loro animo puro.