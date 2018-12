Mostra presepi Ivan Dimitrov a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 14 DIC - Da sabato 15 dicembre a domenica 6 gennaio le sale settecentesche di Palazzo Isolani a Bologna (piazza Santo Stefano 16) ospitano la mostra 'Nativity 2018: i presepi di Ivan Dimitrov', dove tornano, dopo il successo dello scorso anno, oltre trecento sculture in terracotta. Tra queste, grandi presepi scenografici dedicati ai maestri della storia dell'arte come Leonardo, Du?rer, Rubens e Brueghel, che l'artista e scultore sessantenne bulgaro di nascita, ma bolognese di adozione, ha realizzato.

Le opere, dai 30 ai 50 centimetri, modellate da Dimitrov a pezzo unico, sono composte in piccoli gruppi o sono inserite in imponenti e ricercate scenografie, fino ad oltre quattro metri di larghezza.

La mostra, organizzata dalla Galleria d'Arte Studio Santo Stefano e realizzata con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna-Quartiere Santo Stefano e dell'Associazione per le arti 'Francesco Francia', è aperta tutti i giorni, anche festivi.