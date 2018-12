Macchina Enigma in mostra a Cesena

(ANSA) - CESENA, 14 DIC - C'è anche la macchina criptografica Enigma fra i pezzi esposti a Cesena in una mostra sulla scrittura meccanica. Di proprietà del collezionista Antonio Fucci, Enigma affianca una quarantina di macchine per scrivere di fine '800, provenienti da diversi Paesi, esposte fino al 31 dicembre nella storica attività Adamo Bettini in occasione dei 130 anni.

Enigma è una macchina elettro-meccanica nata in Germania negli anni '30 per trasmettere e ricevere messaggi in codice. Fu violata da un gruppo di matematici fra cui il britannico Alan Turing e gli storici ipotizzano che la vittoria degli Alleati nella Seconda Guerra Mondiale si debba anche alle informazioni segrete cui potevano accedere grazie alla decifrazione dei messaggi nazisti.

Le altre macchine esposte sono di proprietà del collezionista cesenate Cristiano Riciputi e fra queste vi è il Programma 101, il primo computer desktop progettato dalla Olivetti nel 1965.