In Emilia-Romagna i trasporti diventano 'smart'

Rivoluzione digitale per il trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna: biglietti, orari e informazioni ora viaggiano anche su smartphone e smartcard. Tra le novità, annunciate oggi dall'assessore regionale alla Mobilità, Raffaele Donini, e dai rappresentanti delle aziende del trasporto pubblico locale, c'è l'app Roger - un vero e proprio assistente virtuale - per acquistare biglietti e per avere informazioni.

Arrivano anche Iter, il borsellino elettronico per le tessere "Mi muovo" e il Chiamatreno, l'app testata con l'associazione dei pendolari che informa in tempo reale sugli orari e le variazioni di servizio dei treni Tper. Infine Google Maps entro marzo, finora unico caso al mondo per una Regione, fornirà tutti gli orari di bus e treni dell'Emilia-Romagna in tempo reale. I quattro progetti, che puntano a semplificare gli spostamenti su treni e bus da Piacenza a Rimini, partiranno tra oggi e marzo 2019.