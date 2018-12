Tributo ai Pink Floyd a Persiceto

(ANSA) - BOLOGNA, 13 DIC - 'Their quadrophonic immortal remains tour' è il concerto che la band The Dark Machine porterà in concerto il 14 dicembre al teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto Bologna) alle ore 21. Con il suono Quadrifonico', effetti scenici, video e filmati d'epoca, saranno oltre due ore di concerto del vasto repertorio di oltre cinquant'anni di attività dei Pink Floyd, dagli esordi ai giorni nostri (da 'Saurceful of secrets' a 'The final cut'), con un atteggiamento decisamente filologico, senza alcuna strumentazione elettronico.

The Dark Machine, formazione in gran parte bolognese nata tre anni fa e guidata dal chitarrista e cantante Marcello Rossi, è formata da undici musicisti, tra cui tre coriste, e pone particolare attenzione al suono ed alle improvvisazioni strumentali che hanno caratterizzato la band di Roger Waters e David Gimour. Il prossimo gennaio la band sarà impegnata in una serie di concerti a Bucarest, in Romania.