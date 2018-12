'Ndrangheta,Dia sequestra beni per 1 mln

(ANSA) - BOLOGNA, 13 DIC - Sequestro, da parte della Dia di Firenze, coadiuvata dalla Dia di Bologna, di un patrimonio da oltre un milione di euro all'imprenditore calabrese Gaetano Blasco, considerato esponente della 'Ndrangheta in Emilia-Romagna, attualmente detenuto. Il provvedimento, spiega la Dia fiorentina in una nota è stato emesso dal Tribunale di Bologna. Nel dettaglio il sequestro ha interessato 6 società, un immobile sito a Reggio Emilia, 7 beni mobili registrati e 9 rapporti bancari tra conti correnti, libretti di deposito e dossier titoli.

Le indagini condotte dalla Dia nei confronti dell'uomo, coordinate dal sostituto procuratore della Dda di Bologna, Beatrice Ronchi e sostenute "anche dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia" hanno permesso "di far luce sull'esistenza, a fronte degli esigui redditi dichiarati nel corso degli anni, di un tenore di vita e di movimentazioni di capitali, oltre che di investimenti immobiliari, sproporzionati rispetto alle capacità reddituali dichiarate".