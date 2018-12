Musica: tre date in E-R per Mario Biondi

(ANSA) - BOLOGNA, 13 DIC - Tre tappe emiliane per Mario Biondi, fra le dodici del tour cominciato a Napoli e che terminerà il 27 dicembre all'Auditorium Parco della Musica, a Roma: il 15 al teatro Regio di Parma, il 21 al Valli di Reggio Emilia ed il 22 all'Europauditorium di Bologna. Il crooner di origine catanese ma ormai parmigiano proporrà tre ore di musica con un repertorio di 24 brani, tutti arrangiati singolarmente con diversi brevi tributi ad artisti importanti nella sua vita come Pino Daniele, Burt Bacharach, Al Jarreau e Ray Charles. Un percorso durante il quale Biondi si cimenterà con diversi strumenti, dalle percussioni alle tastiere.

Con lui sul palco i Quintorigo, band di sperimentatori di rock progressive con violino, violoncello, contrabbasso e sax (l'ammirazione nei loro confronti è iniziata all'epoca di Sanremo), poi Federico Malaman, Max Greco e il batterista 17enne Tosh Peterson. In concerto Biondi promette "un suono potente, forte ma anche con grandi atmosfere nelle canzoni lente e con ballad molto dense".