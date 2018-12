Leclerc, Ferrari macchina incredibile

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - "La Ferrari è una macchina incredibile da guidare. E' stato un grande onore, un'emozione particolare salire sulla Rossa per la prima volta come pilota ufficiale. La Rossa è sempre qualcosa di speciale per chiunque e lo è stato anche per me". Il nuovo pilota della Ferrari, Charles Leclerq, commenta così, a margine della consegna dei "Caschi d'oro 2018" e dei "Volanti Aci" a Milano, il suo debutto sulla Rossa, avvenuto nei test di Abu Dhabi, dove è risultato il più veloce.

"Nei test - prosegue Leclerc - è sempre difficile fare paragoni con le altre macchine, ma il feeling con la vettura era incredibile". Leclerc si dice "onorato" di poter lavorare al fianco di Vettel: "Un grande pilota, posso imparare tantissimo e proverò a sfruttare questa opportunità per crescere al meglio".