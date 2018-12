Allerta neve su Appennino romagnolo

(ANSA) - BOLOGNA, 13 DIC - Allerta meteo di colore giallo per neve, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sulla montagna e la collina romagnola. Il provvedimento è emesso dall'Arpae e dalla Protezione Civile regionale.

Per domani, viene spiegato, sono previste precipitazioni sui settori centro orientali che assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 200-300 metri. Gli accumuli di neve sono previsti tra 20 e i 30 centimetri sull'Appennino romagnolo e le colline limitrofe. Sono previste sporadiche nevicate senza accumuli significativi e fenomeni di pioggia mista a neve si potranno verificare anche in pianura.