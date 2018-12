Venti nuovi bus da gennaio a Modena

(ANSA) - MODENA, 10 DIC - Sono stati consegnati a Seta, l'azienda dei trasporti di Modena, i 20 nuovi bus urbani a metano Menarinibus Citymood, con motorizzazione Euro 6 prodotti da Industria Italiana Autobus, acquistati nel 2017 con una gara congiunta alla quale Seta ha partecipato assieme alle altre aziende di trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna.

I nuovi mezzi presentati stamani, entreranno gradualmente in servizio a partire da gennaio 2019. Con questi arrivi la flotta urbana di Modena alimentata a metano ammonta a 64 mezzi: assieme ai 24 filobus, già in esercizio sulle linee cittadine, l'intero servizio di trasporto pubblico della città potrà essere garantito con mezzi a basso impatto ambientale (alimentati a gas naturale ed elettrici). L'età media della flotta urbana di Modena scende così da 12,2 a 9 anni. L'investimento per l'acquisto e l'allestimento dei nuovi bus è di circa 4,5 milioni, di cui 3 mln sostenuti da Seta in autofinanziamento e 1,3 mln cofinanziati dalla Regione Emilia-Romagna grazie a fondi Por-Fesr.