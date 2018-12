Ordigno esplode davanti a sede Fn di Bologna

Un ordigno rudimentale, un contenitore in metallo (andato in gran parte distrutto) riempito di polvere pirica, è esploso nella notte a Borgo Panigale davanti a una sede di Forza Nuova, in via Biancolelli. Non ci sono stati feriti, ma la serranda è stata danneggiata e divelta. La Polizia di Stato, con la Digos, ha avviato indagini.

"La risposta di Forza Nuova sarà forte e decisa, nessuno potrà impedirci di fare politica e non sarà certo un gesto vigliacco fatto di notte a intimorirci, a breve annunceremo iniziative". Questo è il primo commento di Forza Nuova Bologna all'attentato incendiario. "Purtroppo - si legge in una nota - il clima politico a Bologna sta diventando sempre più pesante e dalle minacce a una nostra militante si è passato purtroppo ai fatti, fatto di una gravità inaudita. Il nostro modo di fare politica, a difesa degli italiani e delle fasce più deboli della società dà fastidio e questi sono i risultati della campagna d'odio scatenata negli ultimi tempi a chi non si allinea al politically correct".

Una decina di fogli A4 con un messaggio 'contro i fascisti' è stata trovata dalla Polizia sotto il parabrezza di un'auto parcheggiata nei pressi della sede di Forza Nuova Bologna oggetto di un attentato incendiario. "In questo posto, che appare altro rispetto al tentativo dei fascisti di riorganizzarsi in città, si nasconde il covo bolognese di Forza Nuova. Contro tutti i fascisti", è il testo che compare su tutti i fogli, scritto in nero servendosi probabilmente di un righello. Secondo gli investigatori non si tratta di una vera e propria rivendicazione visto che il messaggio non contiene una firma.