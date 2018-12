Infortunio lavoro, 52enne cade nel vuoto

(ANSA) - BOLOGNA, 9 DIC - Infortunio sul lavoro nella zona del Petrolchimico via Baiona a Ravenna. Per cause ancora da accertare, intorno alle 15.20, un uomo di 52 anni è precipitato nel vuoto cadendo a terra dopo un volo di diversi metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un autoambulanza e un'automedicalizzata e i Carabinieri per gli accertamenti del caso. L'uomo è stato trasportato alll'Ospedale 'Bufalini' di Cesena in codice 3, ossia di massima gravità.