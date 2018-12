Bologna sconfitto a Empoli per 2 a 1

(ANSA) - BOLOGNA, 9 DIC - Sconfitta per il Bologna sul campo dell'Empoli in una partita importante nella corsa verso la salvezza. I ragazzi di Inzaghi - la cui panchina traballa dopo l'insuccesso di oggi e le ultime giornate negative - hanno perso per 2-1 inchiodati dalle reti di Caputo e La Gumina dopo il temporaneo pareggio di Poli. La squadra emiliana resta al terz'ultimo posto in classifica mentre l'Empoli incassa il decimo punto in quattro gare da quando è iniziata l'era Iachini.

Pareggi per 3 a 3 nella sfida tra Sassuolo e Fiorentina e per 1 a 1 in quelle tra Parma e Chievo e tra Genoa e Spal. A Reggio Emilia i neroverdi di De Zerbi, in vantaggio per 3-1 all'89' si sono fatti rimontare dai Viola nel recupero mentre al 'Tardini' i Ducali si sono fatti imporre il pari dal Chievo rivitalizzato dall'arrivo in panchina di Di Carlo. Pareggio in trasferta a 'Marassi' per la Spal. Passata in vantaggio con Petagna, la squadra ferrarese è stata rimontata con un gol su rigore di Piatek nel giorno del debutto sulla panchina genoana di Cesare Prandelli.